Dihadiri Menag Nasaruddin, Harlah IPNU Dorong Pengembangan Generasi Muda Muslim

JAKARTA - Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ( PP IPNU) beberapa waktu lalu menggelar peringatan Hari Lahir (Harlah) IPNU, di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Acara tersebut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Founder Darussalam Academy Muhammad Romahurmuziy dan lain sebagainya.

Ketua Umum Pengurus Pusat IPNU, Muhammad Agil Nuruzzaman mengatakan, peran pemuda sangat penting karena akan memikul tanggung jawab masa depan bangsa.

“Maka dari itu, diharapkan melalui harlah PP IPNU Ke-71 yang didukung penuh oleh Aqua dapat mempersiapkan pemuda dalam menjawab tantangan dan beradaptasi dengan zaman tanpa melupakan nilai-nilai bangsa dan agama,”ujarnya dikutip, Senin (17/3/2025).

Dikatakan Agil, PP IPNU terus bersinergi berkolaborasi dalam rangka menata hidup dan melakukan persiapan masa depan.

“Masa depan itu tidak akan hadir dengan tiba-tiba, masa depan itu harus dipersiapkan. Indonesia di masa yang akan datang itu bagaimana harus kita persiapkan hari ini maka forum hari ini kita akan menyerap ilmu dan kita akan melakukan transfer knowledge,” tutup Agil.

Dalam kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar, turut mendorong generasi muda untuk terus menyandingkan antara ilmu agama dan pengetahuan.

Sebab, kata dia, pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimana ilmu agama dan pengetahuan berjalan beriringan, menjadi era baru kemanusiaan.

”Tidak pernah ada satu zaman bersanding antara ilmu dengan agama kecuali pada periodenya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,” ujar Nasaruddin.