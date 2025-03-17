Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dihadiri Menag Nasaruddin, Harlah IPNU Dorong Pengembangan Generasi Muda Muslim

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |20:34 WIB
Dihadiri Menag Nasaruddin, Harlah IPNU Dorong Pengembangan Generasi Muda Muslim
Dihadiri Menag Nasaruddin, Harlah IPNU Dorong Pengembangan Generasi Muda Muslim
A
A
A

JAKARTA  - Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ( PP IPNU) beberapa waktu lalu menggelar peringatan Hari Lahir (Harlah) IPNU, di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Acara tersebut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Founder Darussalam Academy Muhammad Romahurmuziy dan lain sebagainya.

Ketua Umum Pengurus Pusat IPNU, Muhammad Agil Nuruzzaman mengatakan, peran pemuda sangat penting karena akan memikul tanggung jawab masa depan bangsa.

“Maka dari itu, diharapkan melalui harlah PP IPNU Ke-71 yang didukung penuh oleh Aqua dapat mempersiapkan pemuda dalam menjawab tantangan dan beradaptasi dengan zaman tanpa melupakan nilai-nilai bangsa dan agama,”ujarnya dikutip, Senin (17/3/2025).

Dikatakan Agil, PP IPNU terus bersinergi berkolaborasi dalam rangka menata hidup dan melakukan persiapan masa depan.

“Masa depan itu tidak akan hadir dengan tiba-tiba, masa depan itu harus dipersiapkan. Indonesia di masa yang akan datang itu bagaimana harus kita persiapkan hari ini maka forum hari ini kita akan menyerap ilmu dan kita akan melakukan transfer knowledge,” tutup Agil.

Dalam kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar, turut mendorong generasi muda untuk terus menyandingkan antara ilmu agama dan pengetahuan.

Sebab, kata dia,  pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimana ilmu agama dan pengetahuan berjalan beriringan, menjadi era baru kemanusiaan.

”Tidak pernah ada satu zaman bersanding antara ilmu dengan agama kecuali pada periodenya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,” ujar Nasaruddin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191182//forum_musyawarah_kubro_alim_ulama_dan_sesepuh_nu-eZcK_large.jpg
Ultimatum PBNU, Forum Ulama dan Sesepuh NU: Islah atau Muktamar Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191033//pbnu-AHcr_large.jpg
Polemik PBNU, Kiai Sepuh NU Kembali Akan Gelar Musyawarah Kubro di Lirboyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190333//pbnu-gZWu_large.jpg
Pj Ketum PBNU Salurkan Bantuan Rp2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190318//pbnu-JXMI_large.jpg
Pulihkan Aceh Pascabencana, Pj Ketum PBNU Serahkan Rp1 Miliar dan Sembako Bantu Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190266//pbnu-QD0c_large.jpg
PBNU Bentuk Satgas Khusus Bencana Sumatera, Gus Yahya: Bangun Solidaritas Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189882//pj_ketua_umum_pbnu_kh_zulfa_mustofa-5hbo_large.jpg
Pj Ketum PBNU KH Zulfa Sebut Pentingnya Ketertiban Organisasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement