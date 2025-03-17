Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mensesneg Bilang RUU TNI untuk Kebaikan Bangsa dan Negara: Harus Teliti Pahami Isi

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |21:07 WIB
Mensesneg Bilang RUU TNI untuk Kebaikan Bangsa dan Negara: Harus Teliti Pahami Isi
Mensesneg Bilang RUU TNI untuk Kebaikan Bangsa dan Negara (Foto : Okezone/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kepada para penolak revisi undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) lebih teliti lagi. Jangan sampai, apa yang dipersoalkan justru tidak ada dalam pembahasan dalam rapat DPR bersama pemerintah.

"Kalau menurut kami, tentunya semua harus lebih teliti lagi dalam memahami isi dari kalau sekarang yang beredar kan rancangan DIM, jadi jangan juga apa yang dipolemikan itu sesungguhnya itu tidak ada dalam pembahasan," kata Mensesneg di kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Ia mengimbau agar masyarakat jangan sampai dibentur-benturkan dengan institusi TNI. 

Karena, kata dia, bagaimanapun RUU TNI ini demi kebaikan bangsa dan negara juga.

"Jadi tolonglah untuk tidak mengeluarkan statemen-statemen seolah olah ada dikotomi, kemudian disampaikan juga masyarakat akan kembali ada dwifungsi ABRI, tidak begitu," ujarnya.

Secara subtansi, kata dia, yang sedang dilakukan revisi untuk perkuatan TNI sebagai institusi negara sangat penting, baik melindungi kedaulatan bangsa kita maupun menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan bangsa.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Prasetyo Hadi Mensesneg RUU TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189068//mensesneg-Vynu_large.jpg
Cek Posko Bantuan di Lanud Halim, Mensesneg Pastikan Logistik ke Sumatera Tersalurkan Tepat Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187606//mensesneg_prasetyo_hadi-jO6I_large.jpg
Istana Tegaskan Pemerintah Sanggup Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177222//istana_lewat_mensesneg_prasetyo_hadi_mengomentari_pemecatan_patrick_kluivert-asB8_large.JPG
Kata Istana soal Pemecatan Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176343//arief-KJ39_large.jpg
Dicopot sebagai Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Bakal Dapat Tugas Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171912//hadi-U29B_large.jpg
Mensesneg Apresiasi Dibentuknya Tim Transformasi Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171107//bumn-IgHJ_large.png
Kementerian BUMN Dilebur ke Danantara, Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement