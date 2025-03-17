Mensesneg Bilang RUU TNI untuk Kebaikan Bangsa dan Negara: Harus Teliti Pahami Isi

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kepada para penolak revisi undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) lebih teliti lagi. Jangan sampai, apa yang dipersoalkan justru tidak ada dalam pembahasan dalam rapat DPR bersama pemerintah.

"Kalau menurut kami, tentunya semua harus lebih teliti lagi dalam memahami isi dari kalau sekarang yang beredar kan rancangan DIM, jadi jangan juga apa yang dipolemikan itu sesungguhnya itu tidak ada dalam pembahasan," kata Mensesneg di kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Ia mengimbau agar masyarakat jangan sampai dibentur-benturkan dengan institusi TNI.

Karena, kata dia, bagaimanapun RUU TNI ini demi kebaikan bangsa dan negara juga.

"Jadi tolonglah untuk tidak mengeluarkan statemen-statemen seolah olah ada dikotomi, kemudian disampaikan juga masyarakat akan kembali ada dwifungsi ABRI, tidak begitu," ujarnya.

Secara subtansi, kata dia, yang sedang dilakukan revisi untuk perkuatan TNI sebagai institusi negara sangat penting, baik melindungi kedaulatan bangsa kita maupun menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan bangsa.



(Angkasa Yudhistira)