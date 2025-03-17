Polri Bangun 18 Dapur MBG, Lemkapi Berharap Bisa Berikan Pelayanan yang Berkualitas

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur makan bergizi gratis (MBG) di tingkat Mabes dan Polda. Peresmian ini dihadiri Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mu'ti dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi), Edi Hasibuan mengapresiasi pembangunan 18 SPPG atau Dapur MBG yang dibangun cepat ditingkat Mabes Polri dan Polda.

Diketahui, pembangunan dapur umum ini merupakan pembangunan tahap pertama dari 100 SPPG yang dibangun Polri hingga Juli 2025.

"Kita puji respon cepat Polri dalam mendukung program asta cita Presiden Prabowo Subisnto," kata Edi Hasibuan dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).