3 Polisi Tewas Ditembak, Diduga Baku Tembak saat Gerebek Judi Sabung Ayam

WAY KANAN - Tiga anggota polisi dikabarkan tewas saat menggerebek judi sabung ayam di wilayah Kampungkarang Manik, Negara Batin, Way Kanan, pada Senin (17/3/2025) sore.

Informasi yang dihimpun MNC Portal Indonesia, ketiga anggota polisi itu tewas tertembak saat tengah melakukan penggerebekan judi sabung ayam bersama Tim Gabungan dari Polres Way Kanan dan Polsek Negara Batin.

Adapun ketiganya yakni Kapolsek Negara Batin, Iptu Lusiyanto, beserta dua anggota lainnya yakni Bripka Petrus dan Bripda Ghalib.

Namun saat dilakukan penggerebekan, terjadi perlawanan dan baku tembak sehingga Kapolsek Negara Batin dan dua anggotanya tertembak.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, dan Kapolres Way Kanan, AKBP Adanan Mangopang belum bisa dikonfirmasi terkait insiden tersebut.



(Awaludin)