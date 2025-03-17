Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Info Mudik Gratis Menuju 7 Kota, Begini Cara Daftarnya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |22:46 WIB
Info Mudik Gratis Menuju 7 Kota, Begini Cara Daftarnya
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) kembali berpartisipasi dalam Program Mudik Gratis Bersama BUMN 2025 dengan tema  "Mudik Aman Sampai Tujuan". Program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung tradisi mudik yang aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat.

Tahun ini, PTPN III (Persero) menyiapkan 7 kota tujuan, yakni Wonogiri, Ngawi, Wonosari, Sragen, Tuban, Surabaya, dan Semarang. Sebanyak 360 peserta mudik akan akan diberangkatkan dari Halaman Parkir Gedung Agro Plaza dengan moda transportasi bus pada 26 Maret 2025. Sedangkan 40 peserta mudik diberangkatkan  pada Kamis, 27 Maret 2025, dari Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul  Ghani, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam menyediakan fasilitas mudik yang lebih aman dan terjangkau.

Menurut Ghani, Mudik merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia. Sebagai BUMN yang memiliki peran dalam melayani negeri, pihaknya ingin turut  memastikan bahwa perjalanan mudik berjalan dengan selamat, tertib, dan nyaman. 

“Pendaftaran telah dibuka sejak 7 Maret 2025 dan akan ditutup setelah kuota terpenuhi. Kami mengajak masyarakat untuk segera mendaftar melalui tautan resmi: http://mudikbersamaptpn2025.id," ujarnya.

PTPN III (Persero) berkomitmen untuk terus mendukung program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Program Mudik Gratis ini tidak hanya memberikan kemudahan akses transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengurangi kepadatan lalu lintas dan risiko kecelakaan di jalan raya selama arus mudik.

Sebagai bagian dari Program Mudik Gratis Bersama BUMN, PTPN III (Persero) berharap inisiatif ini dapat membantu para pemudik tiba dengan selamat di kampung halaman dan merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga tercinta.

(Khafid Mardiyansyah)

      
