INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

3 Polisi Korban Penembakan saat Gerebek Sabung Ayam Langsung Diautopsi

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |23:01 WIB
Polri Autopsi 3 Polisi Korban Penembakan saat Gerebek Sabung Ayam (Foto Ilustrasi/Freepik)
Polri Autopsi 3 Polisi Korban Penembakan saat Gerebek Sabung Ayam (Foto Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tiga jenazah anggota polisi dari Polres Way Kanan yang gugur saat menggerebek lokasi perjudian sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung langsung diautopsi.

"Ketiga korban tersebut saat ini telah di evakuasi pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung dalam rangka autopsi dan pengusutan lebih lanjut," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin (17/3/2025).

Ketiga korban adalah Kapolsek Negara Batin Polres Way Kanan IPTU Lusiyanto, Ba Polsek Negara Batin Polres Way Kanan Bripka Petrus Apriyanto, dan Ba Sat Reskrim Polres Way Kanan Bripda Ghalib Surya Ganta.

"Sejauh ini Polda lampung dan Polres way kanan telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap Polsek tersebut," kata Trunoyudo.

Di sisi lain, Trunoyudo mengatakan bahwa Polri sangat berduka atas peristiwa tersebut. Terlebih, ketiga anggota Polri itu gugur ketika sedang bertugas.

"Polri berduka mendalam atas gugurnya personel-personel terbaiknya dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi Masyarakat," katanya.

Sebagai informasi, diduga ada keterlibatan prajurit TNI dalam peristiwa penembakan tersebut. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar pun membenarkan informasi terkait gugurnya tiga anggota Polri, dan memastikan bakal memberikan sanksi tegas bila pihaknya terbukti terlibat dalam peristiwa tersebut.

 

