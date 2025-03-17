Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prajurit TNI Terlibat Penembakan 3 Polisi dalam Penggerebekan Sabung Ayam?

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |23:07 WIB
Prajurit TNI Terlibat Penembakan 3 Polisi dalam Penggerebekan Sabung Ayam?
3 Polisi Tewas saat Gerebek Judi Sabung Ayam Ditembak di Kepala (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Prajurit TNI diduga terlibat dalam kasus tewasnya tiga anggota Polres Way Kanan saat menggerebek lokasi perjudian sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada sore tadi.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar membenarkan informasi terkait gugurnya tiga anggota Polri dan memastikan bakal memberikan sanksi tegas bila ada prajurit TNI yang terbukti terlibat dalam peristiwa tersebut.

Hingga saat ini, kata Eko, penyelidikan masih berlangsung. Sehingga dia belum bisa memastikan apakah anggotanya benar-benar terlibat atau tidak.

"Infonya yang beredar sejauh ini seperti yang disampaikan. Cuma beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai berikut, bahwa informasi yang ada sedang dalam proses penyelidikan penyidikan lebih lanjut di lapangan," kata Eko Syah saat dikonfirmasi, Senin (17/3/2025).

"Nah, untuk nantinya apabila ada keterlibatan oknum, kita pastikan akan ada sanksi-sanksi yang diberikan," sambungnya.

Eko pun meminta awak media untuk menunggu hasil penyelidikan dan investigasi lebih lanjut, guna mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan anggota TNI.

 

