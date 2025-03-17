Wakil Ketua Komisi III Kecam Penembakan 3 Polisi di Lampung, Minta Investigasi Menyeluruh

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang mendalam atas gugurnya tiga anggota Polri dalam insiden penembakan saat operasi penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Ketiga anggota Polri yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Kapolsek Negara Batin, Iptu LO, serta dua anggotanya, Bripka PS dan Bribda GB. Mereka gugur dalam tugas mulia menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

“Atas nama pribadi dan Komisi III DPR RI saya mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya Kapolsek Negara Batin dan dua anggota Polri lainnya. Mereka adalah pejuang hukum yang mempertaruhkan nyawa demi menegakkan keadilan. Kehilangan mereka bukan hanya duka bagi keluarga, tetapi juga bagi institusi Polri dan seluruh bangsa Indonesia,” ujar Rano dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Minta Investigasi Menyeluruh dan Hukuman Berat bagi Pelaku

Legislator asal Banten itu juga mengecam tindakan yang menyebabkan gugurnya para aparat kepolisian. Ia meminta Kapolri dan seluruh jajaran Polri untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini serta segera melakukan investigasi menyeluruh.

“Saya mendorong agar investigasi dilakukan dengan cepat, transparan, dan profesional. Setiap pihak yang bertanggung jawab harus segera diproses hukum guna memastikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka,” tegasnya.

Selain itu, Rano juga meminta agar Polri segera melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan bagi anggota yang bertugas di lapangan. Menurutnya, kejadian ini menjadi alarm bagi institusi kepolisian bahwa masih banyak tantangan besar yang harus dihadapi dalam menjalankan tugas menegakkan hukum.

“Kami meminta agar Polri lebih meningkatkan perlindungan terhadap anggotanya yang bertugas di daerah rawan. SOP dalam penggerebekan harus dievaluasi agar risiko bagi aparat dapat diminimalkan,” tambahnya.