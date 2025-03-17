Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Gelar Buka Puasa Bersama Kementerian dan TNI, Perkuat Soliditas Jaga Kamtibmas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |23:40 WIB
Kapolri Gelar Buka Puasa Bersama Kementerian dan TNI, Perkuat Soliditas Jaga Kamtibmas
Kapolri Buka Puasa Bersama Kementerian dan TNI (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar acara buka puasa bersama jajaran kementerian dan TNI di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, pada Senin (17/3/2025). 

Acara ini mengusung tema "Dengan Hikmah Puasa Ramadan 1446 H, Kita Tingkatkan Keimanan, Ketakwaan, dan Sinergitas Menuju Indonesia Emas 2045".

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Polri, TNI, serta kementerian dan lembaga negara dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Turut hadir dalam acara tersebut Menko Polhukam RI, Menko PMK, Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Sesmenko, Menteri Pertahanan RI, Ketua KPK, Wamen PAN-RB, Kepala BNPT, Wakil Kepala BIN, Wakil Kepala BSSN, serta Sestama Lemhannas.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga bentuk nyata sinergitas antar-instansi dalam menjaga stabilitas nasional.

"Buka puasa bersama ini merupakan momentum untuk mempererat hubungan antara Polri, TNI, dan kementerian. Dengan semangat Ramadan, kita berharap semakin solid dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia," kata Trunoyudo.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.

Acara berlangsung dengan penuh kekhidmatan dan kebersamaan. Diharapkan, sinergi antara Polri, TNI, dan berbagai kementerian serta lembaga negara semakin erat dalam menjaga persatuan dan keamanan nasional.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
