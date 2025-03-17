Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bang Doel Akan Sikat Segala Bentuk Premanisme yang Minta THR Jelang Lebaran

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |09:39 WIB
Bang Doel Akan Sikat Segala Bentuk Premanisme yang Minta THR Jelang Lebaran
Bang Doel Akan Sikat Segala Bentuk Premanisme yang Minta THR Jelang Lebaran/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menolak tegas segala bentuk premanisme dalam pengumpulan Tunjangan Hari Raya (THR). Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik yang mengarah pada premanisme atau pemaksaan dalam pengumpulan dana tersebut.

"Kalau ada laporan terkait pemaksaan atau tindakan yang meresahkan warga, kami akan tindak tegas. Ini tidak boleh dibiarkan," tegas Rano di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Bang Doel--panggilan akrabnya-- menambahkan, secara budaya, tradisi memberikan THR kepada petugas keamanan dan kebersihan yang telah berjasa bagi lingkungan merupakan hal wajar dan sudah lama terjadi.

Menurutnya, jika THR dikumpulkan oleh pengurus RW sebagai bentuk apresiasi dari warga secara sukarela, hal itu bisa dimaklumi.

"Pemprov DKI tidak akan membenarkan jika ada indikasi pemaksaan, tekanan, atau praktik premanisme dalam proses pengumpulan THR," ujar Bang Doel.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan segala bentuk intimidasi atau pemaksaan terkait pengumpulan THR kepada pihak berwenang.

Selain itu, diharapkan partisipasi warga dalam memastikan tradisi berbagi tetap dilakukan dengan semangat gotong royong dan tanpa unsur paksaan.

Sebelumnya, viral surat edaran berisikan permintaan tunjangan hari raya (THR) dari pengurus RW di wilayah Jembatan Lima, Jakarta Barat. Dalam surat edaran tersebut, pengurus RW meminta Rp1 juta kepada para pengusaha yang menggunakan jasa parkir di wilayahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
