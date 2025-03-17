Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh! Pria Marah-Marah Tenteng Sajam di Sawangan Depok, Pelaku Ditangkap

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |13:51 WIB
Heboh! Pria Marah-Marah Tenteng Sajam di Sawangan Depok, Pelaku Ditangkap
Ilustrasi Penangkapan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

DEPOK - Heboh aksi seorang pria berinisial EM (28) menenteng senjata tajam (Sajam) jenis pisau melakukan pengerusakan etalase kaca dan pintu kamar mandi sebuah toko di Jalan Raya Muchtar RT 1/ RW 3, Sawangan, Kota Depok pada Minggu (16/3) dini hari. 

Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari menjelaskan kronologis berawal dari pelaku mengunjungi toko milik korban dengan luapan emosi pada Sabtu (15/3) pukul 23.00 WIB. 

Menurutnya tangan pelaku pun turut mengalami luka sobek atas peristiwa itu sehingga dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan pengawalan polisi.

"Pelaku EM berkunjung ke toko korban dengan marah-marah dan berteriak sambil membawa pisau lalu merusak pintu kamar mandi menggunakan pisau tersebut dan memukul etalase tersebut diatas hingga pecah yang mengakibatkan tangan pelaku sobek, atas kejadian tersebut Korban di arahkan untuk membuat laporan ke Polsek Bojongsari guna penyidikan lebih lanjut," kata Fauzan saat dikonfirmasi, Senin (17/3/2025).

Fauzan menyebut bahwa modus pelaku melakukan pengerusakan etalase dan pintu kamar mandi sehingga korban mengalami kerugian ratusan ribu. 

"Modus pelaku merusak kaca etalase dan pintu kamar mandi menggunakan pisau. Kerugian satu etalase kaca senilai Rp800 ribu," ungkapnya.

(Puteranegara Batubara)

      
