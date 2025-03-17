Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sungguh Niat, Maling Bobol ATM Pakai Mesin Las di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |14:13 WIB
Sungguh Niat, Maling Bobol ATM Pakai Mesin Las di Bogor
Mesin ATM
A
A
A

BOGOR - Mesin ATM dalam minimarket di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor dibobol maling. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak mesin ATM tersebut sudah dalam kondisi terbuka. Terlihat, di sekelilingnya seperti bekas terbakar.

Di samping mesin ATM tersebut, terdapat tabung gas ukuran 3 kilogram yang diduga menjadi alat kawanan maling membobol mesin ATM tersebut.

"Pembobolan ATM Ceria Mart, pakai mesin las sekitar jam 2 jam 3 lewat atas," ucap pria dalam video dikutip Okezone, Senin (17/3/2025).

Terpisah, Kapolsek Cileungsi Kompol H. Edison membenarkan adanya kejadian pembobolan mesin ATM dalam salah satu minimarket di wilayahnya.

Halaman:
1 2
      
