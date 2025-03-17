Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lakukan Ramp Check, 2.846 Armada Bus AKAP Siap Layani Mudik Lebaran 2025 dari 7 Terminal Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |14:38 WIB
Lakukan Ramp Check, 2.846 Armada Bus AKAP Siap Layani Mudik Lebaran 2025 dari 7 Terminal Jakarta
Ilustrasi Mudik. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Ribuan armada bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) siap melayani arus mudik Lebaran 1446 Hijriah/2025, dari empat terminal utama dan tiga terminal bayangan yang ada di Jakarta dengan berbagai tujuan. 

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan ribuan armada bus melibatkan ratusan operator yang siap mengantar pemudik hingga tujuan kampung halaman masing-masing.

"Untuk Libur Lebaran Tahun 2025 armada bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang dipersiapkan sebanyak 2.846 unit dengan melibatkan 428 Operator AKAP di 4 terminal utama tipe A di wilayah Jakarta yaitu Terminal Terpadu Pulogebang, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres dan Terminal Tanjung Priok," kata Syafrin saat dihubungi, Senin (17/3/2025).

"Selain 4 terminal utama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan 3 terminal bantuan atau bayangan yaitu Terminal Lebak Bulus, Terminal Muara Angke dan Terminal Grogol," tambahnya.

Syafrin memastikan seluruh armada bus yang akan membawa pemudik dari Jakarta menuju kampung halaman telah dilakukan ramp check sejak 1 Maret 2025 baik di terminal hingga di pool masing-masing operator.

"Untuk memastikan sarana angkutan umum layak dioperasikan telah dilaksanakan pemeriksaan kendaraan/ramp check sejak tanggal 1 Maret 2025 di terminal dan di pool operator masing-masing wilayah," ujarnya.

Lebih lanjut, Syafrin mengatakan untuk pemantauan pelaksanaan Angkutan Lebaran akan dilaksanakan Posko Terpadu Angkutan Lebaran Tahun 2025 M/1446 H Tingkat Provinsi DKI Jakarta mulai tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025 sesuai dengan edaran dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/338/3129528/mudik-0bae_large.jpg
One Way Nasional Efektif Bikin Arus Balik Lancar, Pemudik Apresiasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/337/3129463/mudik-Vs5N_large.jpg
Mudik Lebaran Usai, 1,8 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3128980/ilustrasi_mudik_naik_bus_dari_jakarta-9TNi_large.jpg
Jumlah Pemudik Naik Bus di Jakarta Menurun Saat Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128890/kondisi_jalur_gentong_di_arus_balik_lebaran-3eIu_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Melintas di Jalur Gentong Sepanjang Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Motor Juaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/337/3128539/tim_pemantau_kemenko_polkam-N51R_large.jpg
Tim Pemantau Kemenko Polkam: Masyarakat Puas dengan Pelayanan Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/337/3128461/polri-qFSY_large.jpg
Mudik Lebaran 2025, Polri Dinilai Sukses Menjamin Kenyamanan Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement