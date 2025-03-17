Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Dua Sopir Taksi Adu Jotos Gegara Rebutan Parkir

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |15:21 WIB
Viral! Dua Sopir Taksi Adu Jotos Gegara Rebutan Parkir
Kasus Pemukulan (foto: freepik)
JAKARTA - Polisi menyatakan cek-cok antara sopir taksi Bluebird dan Xhan SM yang berujung adu jotos lantaran rebutan lahan parkir. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. 

Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur menyatakan, cek-cok bermula saat salah satu dari keduanya tidak mendapat space untuk parkir. 

"Jadi itu rebutan parkir rebutan tempat untuk ngetem yang tempat tersebut biasanya dipakai parkir Blue Bird, terus tiba-tiba ada taksi Line green, mau parkir tidak dapat tempat akhirnya terjadi keributan," kata Mansur saat dihubungi wartawan, Senin (17/3/2025). 

Mansur menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 14 Maret 2025. Akibat kejadian tersebut, kedua belah pihak sama-sama melapor. 

"Kedua sopir tersebut membuat laporan di Polsek," ujarnya. 

Menurutnya, saat ini laporan tersebut masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

(Awaludin)

      
