HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Bakal Lantik Kepala Dinas hingga Walikota Definitif Setelah Lebaran

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |15:32 WIB
Pramono Bakal Lantik Kepala Dinas hingga Walikota Definitif Setelah Lebaran
Gubernur Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bakal melantik seluruh pejabat definitif di lingkungan Pemprov DKI mulai dari kepala dinas hingga walikota serta bupati, setelah Hari Raya Idulfitri atau Lebaran 1446 Hijriah/2025. Ia juga melaporkan kekosongan jabatan yang saat ini diisi pelaksana tugas (Plt) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Jadi tadi saya sudah melaporkan kepada Kepala BKN, setelah lebaran semua Plt-Plt yang ada di Jakarta akan saya definitif kan," kata Pramono kepada wartawan di Balaikota, Senin (17/3/2025).

Pramono belum membocorkan nama-namanya yang akan mengisi jabatan strategis. Ia akan berkoordinasi dengan tim khusus penunjukan pejabat di posisi yang kosong.

"Tentunya siapanya nanti menjadi kewenangan sebetulnya Gubernur bersama dengan tim yang akan saya buat untuk itu," ujarnya.

Telusuri berita news lainnya
