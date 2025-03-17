Pramono Ungkap Bakal ada 15 Stafsus di Jakarta, Siapa Saja?

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan akan ada 15 orang staf khusus (stafsus) yang akan membantu dirinya bersama Wakil Gubernur (Wagub) Rano Karno. Nantinya Stafsus akan diisi kalangan dari sejumlah bidang profesional hingga partai politik.

Pramono menunjuk Prof. Firdaus Ali sebagai Koordinator Stafsus yang memiliki latar belakang sebagai pakar lingkungan dan tata kelola air sekaligus akademisi dari Universitas Indonesia (UI).

Kemudian Wakil Koordinator akan diisi Yustinus Prastowo yang memiliki pengalaman di bidang kebijakan fiskal dan eks Stafsus Menkeu, Sri Mulyani.

"Jadi saya sebenarnya pada waktunya pasti saya akan mengumumkan staf khusus saya. Staf khusus saya jumlahnya 15 orang, 7 bidang, dan diisi oleh orang-orang profesional," kata Pramono kepada wartawan di Balaikota, Senin (17/3/2025).

"Di antaranya ada Prof. Firdaus Ali, dia koordinator staff khusus, kemudian ada Prastowo, siapa itu? Yustinus Prastowo, kemudian ada Nirwono Joga, dan termasuk Nong ini, hampir semua adalah orang profesional. Satu orang yang orang dengan latar belakang partai, yang saya harus sebutkan namanya, namanya Chiko Hakim. Dia yang nanti bertanggung jawab untuk komunikasi publik. Yang lain-lain adalah latar belakangnya profesional," tambahnya.