HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maling yang Bobol Mesin ATM di Bogor Gondol Uang Rp150 Juta

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |19:30 WIB
Maling yang Bobol Mesin ATM di Bogor Gondol Uang Rp150 Juta
Pembobol mesin ATM di Bogor (foto: freepik)
A
A
A

BOGOR - Kawanan maling yang membobol mesin ATM di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor berhasil menggondol uang ratusan juta rupiah. Saat ini, polisi masih memburu para pelaku pembobolan.

"Hasil kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp 150 juta," kata Kapolsek Cileungsi Kompol H. Edison dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

Hasil penyelidikan, diketahui para pelaku membobol mesin ATM menggunakan alat las. Karena, di lokasi ditemukan barang bukti seperti alat las, tabung gas LPG ukuran 3 kilogram dan tabung oksigen.

"Terdapat bekas congkelan dan las, serta terdapat alat-alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian," jelasnya.

Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku. Termasuk mencari keterangan saksi-saksi dan mengambil rekaman CCTV.

"Nanti perkembangkan kita sampaikan," pungkasnya.

 

