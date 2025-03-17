Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Buru Maling Pembobol Mesin ATM di Cileungsi Pakai Mesin Las

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |19:09 WIB
Polisi Buru Maling Pembobol Mesin ATM di Cileungsi Pakai Mesin Las
Maling yang Bobol Mesin ATM di Cileungsi Bogor Gondol Duit Rp150 Juta (Foto : Istimewa)
A
A
A

BOGOR - Kawanan maling yang membobol mesin ATM di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor berhasil menggondol uang ratusan juta rupiah. Saat ini, polisi masih memburu para pelaku pembobolan yang menggunakan mesin las.

"Hasil kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp150 juta," kata Kapolsek Cileungsi Kompol H. Edison dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

Hasil penyelidikan, diketahui para pelaku membobol mesin ATM menggunakan alat las. Karena, di lokasi ditemukan barang bukti seperti alat las, tabung gas LPG ukuran 3 kilogram dan tabung oksigen.

"Terdapat bekas congkelan dan las, serta terdapat alat-alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian," ujarnya.

Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku. Termasuk mencari keterangan saksi-saksi dan mengambil rekaman CCTV.

"Nanti perkembangkan kita sampaikan," ujarnya.

 

