Pramono Gandeng Lemhannas Gembleng ASN Soal Wawasan Kebangsaan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, didampingi Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko, menerima kunjungan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ace Hasan Syadzily, beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

Pramono mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bentuk silaturahmi antar instansi yang bertetangga sekaligus membahas berbagai program yang berpotensi untuk saling didukung. Menurutnya, kehadiran Lemhannas RI memberikan semangat baru bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, terutama dalam program pendidikan aparatur yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan.

"Kehadiran Gubernur Lemhannas dan jajarannya akan membawa semangat baru bagi kami. Tadi langsung saya sampaikan kepada Gubernur Lemhannas agar ASN di DKI Jakarta juga diberikan kesempatan jika ada pendidikan yang bersifat jangka pendek. Kami akan secara rutin mengirimkan peserta, karena hal itu sangat baik untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan tentang wawasan kebangsaan," kata Pramono, Senin (17/3/2025).

Pramono juga mengapresiasi kunjungan Lemhannas RI, karena kedua instansi yang berdekatan secara geografis ini dapat memanfaatkan potensi kerja sama dalam berbagai bidang. Ia menegaskan, Pemprov DKI siap mendukung program yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara.