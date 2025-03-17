Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Bakal Tempati Rumah Dinas Gubernur Usai Lebaran, Turuti Nasihat Istri

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |19:20 WIB
JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung bakal menempati rumah dinas (rumdin) yang berlokasi di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat setelah Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 1446 Hijriah/2025. 

Hal itu seiring dengan permintaan sang istri Endang Nugraheni setelahnya saat menjabat sebagai menteri hingga anggota DPR tidak pernah menempati rumdin. 

"Rasa-rasanya kali ini saya ingin menempati. Kenapa saya ingin menempati? Karena yang pertama, yang paling penting, saya juga kaget, istri saya yang selama ini enggak mau, tiba-tiba bilang alangkah lebih baiknya kalau rumah jabatan gubernurnya ditempatin," ujar Pramono kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Senin (17/3/2025).

"Maka ketika saya menengok rumah itu, akhirnya saya memutuskan untuk ditempatin. Mudah-mudahan setelah lebaran akan saya tempati," tambahnya.

Pramono mengatakan total telah lima kali mendapat tawaran rumah dinas saat menempati jabatan menteri maupun anggota dewan. Baru kali ini saat menjabat Gubernur DKI mengambil keputusan menempati rumah dinas tersebut.

"Saya memang sudah lima kali dapat rumah jabatan tapi belum pernah satupun yang saya tinggalin. Dua kali ketika menjadi Menteri (di Widya Chandra), menjadi pimpinan DPR sekali, kemudian dua kali menjadi anggota DPR di Kalibata," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
