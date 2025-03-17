Polda Metro Gelar Operasi Ketupat pada 23 Maret, 4.000 Personel Dikerahkan

JAKARTA - Operasi Ketupat Jaya 2025 akan dilakukan mulai 23 Maret hingga 8 April 2025 mendatang. Total, sebanyak 4000 personil gabungan dikerahkan.

“Keterlibatan personil dalam kegiatan operasi ketupat ini lebih kurang 4.000. Dari jajaran Polri sebanyak 3.514, kemudian jajaran TNI sebanyak 100 yang kita himpun. Kemudian dari Jajaran Pemda sebanyak 368,” kata Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Torry Kristianto kepada wartawan, Senin (17/3/2025).

Torry menjelaskan, personel yang terlibat nantinya akan disebar di pos pengamanan hingga pos pelayanan di sepanjang jalur mudik.

“Ini yang akan kita gelar semuanya di 100 titik yaitu pospam (pos pengamanan), posyan (pos pelayanan) dan pos terpadu,” ujar dia.

Selain pengamanan jalur mudik, Torry menambahkan tempat ibadah hingga hiburan juga menjadi prioritas.

“Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, baik itu arus mudik maupun arus balik, termasuk beberapa kegiatan ibadah kegiatan sholat ied, termasuk juga kegiatan tempat-tempat rekreasi yang nantinya menjadi tujuan daripada masyarakat ketika sedang melaksanakan liburan,” pungkasnya.

(Awaludin)