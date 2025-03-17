TNI Salurkan 70 Boat Polyethylene Bantu Penanggulangan Banjir Bekasi

JAKARTA - Asisten Logistik (Aslog) Panglima TNI Mayjen TNI Candra Wijaya mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyerahkan secara simbolis alat angkut air Boat Polyetylene bantuan Panglima TNI dalam rangka tanggap penanggulangan bencana alam banjir kepada Kepala Staf Kodim 0507/Kota Bekasi Letkol Czi Erlangga Perdana Gassing dan Komandan Kodim 0509/Kabupaen Bekasi Letkol Inf Danang Waluyo, di Aula Babinsa Makodim 0509/Kabupaten Bekasi, Jalan Boulevard Raya, Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/3/2025).

Alat angkut air Boat Polyethylene ini merupakan hasil karya anak bangsa yang diproduksi melalui kerja sama Mabes TNI dan PT Jasa Kelautan Sentosa dan dilengkapi dengan jaket pelampung, dayung, tali tambat nilon, pelindung benturan, kait perahu, dan pegangan tangan yang dirancang untuk keamanan dan kenyamanan penggunaanya.

Ke depannya, 1.000 unit akan didistribusikan ke wilayah terdampak banjir, dengan tahap pertama 70 unit telah disalurkan, dengan rincian 50 unit ke Kodim 0507/Kota Bekasi dan 20 unit ke Kodim 0509/Kabupaten Bekasi.

Dalam sambutannya, Aslog Panglima TNI menyampaikan bantuan tersebut diberikan sebagai langkah antisipasi bagi satuan kewilayahan di Bekasi dalam menghadapi potensi bencana banjir, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

"Selaku aparat kewilayahan, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, termasuk apabila terjadi bencana alam banjir," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima.