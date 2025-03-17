Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

TNI Salurkan 70 Boat Polyethylene Bantu Penanggulangan Banjir Bekasi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |21:53 WIB
TNI Salurkan 70 <i>Boat Polyethylene</i> Bantu Penanggulangan Banjir Bekasi
TNI Salurkan 70 Boat Polyethylene Bantu Penanggulangan Banjir Bekasi (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Asisten Logistik (Aslog) Panglima TNI Mayjen TNI Candra Wijaya mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyerahkan secara simbolis alat angkut air Boat Polyetylene bantuan Panglima TNI dalam rangka tanggap penanggulangan bencana alam banjir kepada Kepala Staf Kodim 0507/Kota Bekasi Letkol Czi Erlangga Perdana Gassing dan Komandan Kodim 0509/Kabupaen Bekasi Letkol Inf Danang Waluyo, di Aula Babinsa Makodim 0509/Kabupaten Bekasi, Jalan Boulevard Raya, Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/3/2025).

Alat angkut air Boat Polyethylene ini merupakan hasil karya anak bangsa yang diproduksi melalui kerja sama Mabes TNI dan PT Jasa Kelautan Sentosa dan dilengkapi dengan jaket pelampung, dayung, tali tambat nilon, pelindung benturan, kait perahu, dan pegangan tangan yang dirancang untuk keamanan dan kenyamanan penggunaanya. 

Ke depannya, 1.000 unit akan didistribusikan ke wilayah terdampak banjir, dengan tahap pertama 70 unit telah disalurkan, dengan rincian 50 unit ke Kodim 0507/Kota Bekasi dan 20 unit ke Kodim 0509/Kabupaten Bekasi.

Dalam sambutannya, Aslog Panglima TNI menyampaikan bantuan tersebut diberikan sebagai langkah antisipasi bagi satuan kewilayahan di Bekasi dalam menghadapi potensi bencana banjir, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. 

"Selaku aparat kewilayahan, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, termasuk apabila terjadi bencana alam banjir," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Banjir Bekasi Banjir TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/629/3191076//banjir-NMoe_large.jpg
Trauma Healing Diprioritaskan untuk Perempuan dan Anak Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/624/3190905//mnc_peduli-poAh_large.jpg
Peduli Sumatera-Aceh, Global Prestasi School Serahkan Donasi Lewat MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/482/3190854//kemenkes-jhWU_large.jpg
Kemenkes Ingatkan Risiko Penyakit Menular di Lokasi Pengungsian Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190687//dapur-uqRG_large.jpg
Dapur Umum Dibangun di Pidie Jaya Aceh, Kapasitas 1.000 Porsi per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/612/3190454//viral-beAN_large.jpg
Viral! Video Objek Putih Melayang di Langit Aceh Tamiang Usai Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189915//banjir-HYpB_large.jpg
Pemulihan di Sumatera Pasca Bencana, Hunian Sementara Diminta Dipercepat 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement