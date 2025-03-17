Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Tumbang Timpa 2 Mobil di Jalan Sabang, Evakuasi Korban Berlangsung Dramatis

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |23:47 WIB
Pohon Tumbang Timpa 2 Mobil di Jalan Sabang, Evakuasi Korban Berlangsung Dramatis
Pohon tumbang menimpa dua mobil di Jalan Sabang (Foto : Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Pohon tumbang menimpa dua mobil di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025) malam. Pohon tumbang diakibatkan hujan deras dan angin kencang sejak Senin sore.

Dari pantuan di lapangan, saat ini kemacetan lalu lintas masih terjadi disebabkan adanya Pohon tumbang yang melintang tersebut. Saat ini, petugas juga masih terus berupaya mengevakuasi pohon dan juga para korban yang merupakan penumpang mobil yang tertimpa pohon.

Menurut informasi sementara, diduga ada dua mobil yang tertimpa pohon tumbang. Di mana di dalam masing-masing mobil tersebut terdapat 2 orang sehingga ada dugaan total 4 korban akibat tertimpa pohon yang tumbang tersebut.

Proses evakuasi masih terus berlangsung petugas Damkar Jakarta Pusat dan warga terus berupaya menyelamatkan kendaraan dan juga korban yang tertimpa korban di dalam dua mobil yang tertimpa pohon yang tumbang di kawasan Jalan Sabang.

Sementara itu, proses evakuasi berjalan dramatis. Pasalnya, besarnya Pohon tumbang menyulitkan proses evakuasi dan terlebih hujan deras masih terjadi di lokasi kejadian. 

(Angkasa Yudhistira)

      
