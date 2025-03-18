Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketum PB IKA PMII: Bangun Sinergitas untuk Indonesia Emas Tahun 2045!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |00:25 WIB
A
A
A

JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) periode 2025-2030 menggelar Silaturrahim Buka Bersama dan Santunan Anak Yatim di Parle Senayan Park, Jakarta. Acara ini dihadiri ratusan warga pergerakan dari berbagai daerah, termasuk alumni dan kader muda PMII.

Ketua Umum PB IKA PMII, Fathan Subchi, menegaskan bahwa organisasi ini merupakan wadah bagi semua elemen yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai perjuangan dan kebangsaan.

“PB IKA PMII adalah rumah besar bagi kita semua. Kita harus terus membangun sinergisitas dan menyatukan langkah dalam membangun bangsa untuk Indonesia Emas Tahun 2045,” ujar Fathan Subchi, dikutip Senin (17/3/2025).

Menurutnya, IKA PMII bukan partai politik, tetapi sebuah keluarga besar yang menaungi para alumni dengan beragam latar belakang.

“Tidak ada sekat, tidak ada batas, karena di sini kita semua sama, bersatu dalam semangat kebersamaan dan kepedulian,” ujarnya dengan penuh semangat.

Dia juga menegaskan bahwa IKA PMII harus mampu menjadi motor penggerak bagi perubahan di berbagai sektor, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun kebangsaan.

“Kita bukan sekadar organisasi alumni, tetapi kita adalah kumpulan pemikir, penggerak, dan pejuang yang harus berperan aktif dalam membawa kemajuan bagi bangsa. Jangan hanya menjadi penonton, tapi jadilah aktor utama dalam perubahan,” tuturnya.

Fathan menekankan bahwa IKA PMII harus terus berpegang teguh pada nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama’ah yang menjadi ruh perjuangan PMII sejak awal berdirinya.

      
