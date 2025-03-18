Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi 3 Polisi Gugur Ditembak di Kepala, 17 Personel Gerebek Lokasi Sabung Ayam

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |04:03 WIB
Kronologi 3 Polisi Gugur Ditembak di Kepala, 17 Personel Gerebek Lokasi Sabung Ayam
3 Polisi Tewas saat Gerebek Judi Sabung Ayam Ditembak di Kepala (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kronologi gugurnya tiga anggota kepolisian dari Polres Way Kanan, pada Senin (17/3/2025), sore sekira pukul 16.50 WIB, bermula saat 17 personel polisi saat itu hendak melakukan penggerebakan lokasi perjudian sabung ayam.

Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

Ketiga anggota polisi yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin IPTU Lusiyanto, Bripka Petrus, dan Bripda Ghalib. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari membenarkan peristiwa tersebut.

"Benar terjadi peristiwa penembakan terjadi dengan kronologi yakni 17 personel polri polres Way Kanan mendatangi tempat sabung ayam, saat di TKP langsung ditembaki oleh orang tak dikenal sehingga 3 personel gugur dalam tugas," katanya.

Saat ini kata dia, ketiga jenazah anggota tersebut tengah dalam perjalanan ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk dilakukan proses autopsi.

"Jenazah sedang dievakuasi untuk dibawa ke RS Bhayangkara Polda Lampung untuk diautopsi dan kini Kapolda menuju TKP dan kini kita fokus mengamankan anggota yang lain," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189741//kasus_penembakan-UGty_large.jpg
Peristiwa 14 Desember: Uni Soviet Dikeluarkan LBB hingga Tragedi Penembakan di Sekolah AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182759//penembakan_di_tanah_abang-mEnA_large.jpg
Terungkap! Senjata Penembak Pengacara di Tanah Abang Ternyata Hadiah dari WN Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182706//penembak_mati_hansip_di_cakung-NoEq_large.jpg
Penembak Mati Hansip di Cakung Ternyata Residivis, 5 Kali Masuk Penjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182687//penembak_hansip_di_cakung-JjdG_large.jpeg
Tembak Hansip di Cakung hingga Tewas, Pelaku: Saya Khilaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541//pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523//bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement