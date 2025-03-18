Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Cuaca Ekstrem Akibat Bibit Siklon Tropis Berpotensi Melanda pada 18 hingga 24 Maret 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |07:00 WIB
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem akibat Bibit Siklon Tropis yang berpotensi melanda sejumlah wilayah Indonesia pada periode 18 hingga 24 Maret 2025.

BMKG mengidentifikasi Bibit Siklon Tropis 91S yang berada di Samudra Hindia sebelah selatan Jawa Barat dengan kecepatan angin maksimum di sekitar pusat bibit siklon tropis sebesar 15 knot (28 km/jam), tekanan minimum sekitar 1010 hPa dan bergerak ke arah Barat – Barat Daya.

“Meskipun berpotensi rendah menjadi siklon tropis dalam tiga hari ke depan, namun bibit siklon tersebut mampu meningkatkan potensi cuaca signifikan di Wilayah Sumatra bagian Selatan dan Jawa Barat. Dampak lain dari bibit siklon tropis 91S adalah pada potensi kenaikan tinggi gelombang, khususnya di wilayah perairan Barat Daya Sumatra hingga Selatan Nusa Tenggara,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (18/3/2025).

Di sisi lain, BMKG mendeteksi aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO) saat ini terpantau berada pada fase 2 (Samudra Hindia Bagian Barat), yang berpengaruh pada peningkatan potensi curah hujan di Indonesia Bagian Barat. Meskipun demikian, BMKG memprediksi adanya pergerakan MJO ke fase 3 (Samudra Hindia bagian timur), yang dampaknya akan lebih meluas di wilayah Indonesia bagian barat hingga tengah.

“Kombinasi dari beberapa gangguan tropis tersebut berpotensi meningkatkan curah hujan dengan intensitas tinggi, terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan,” paparnya.

 

      
