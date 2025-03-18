Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lintasi Sungai hingga Terjalnya Pegunungan, Serangan Jayakatwang Bikin Kerajaan Singasari Hancur

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |07:30 WIB
Lintasi Sungai hingga Terjalnya Pegunungan, Serangan Jayakatwang Bikin Kerajaan Singasari Hancur
Perang kerajaan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kedatangan musuh dari sisi utara membuat Kerajaan Singasari langsung bersiaga. Kertanagara sang raja yang dalam pengaruh minuman keras (miras) karena ritual pesta miras pada aliran Buddha Tantrayana, memerintahkan menantunya ke utara.

Raden Wijaya yang jadi menantu Kertanagara langsung menuruti kemauan sang mertua itu. Ia berangkat ke utara ditemani oleh beberapa pejabat perwira pasukan Singasari. Sementara pasukan Jayakatwang atau Aji Jayakatong terus bergerak dari sisi utara memasuki wilayah istana Singasari.

Sedangkan dari sisi selatan pasukan lebih besar Jayakatwang dipimpin oleh Patih Kébo Munda rang, didampingi para punggawa bernama Pudot dan Bowong. Jalur yang mereka lewati ialah tepi Aksa dan Lawor, yang kiranya sama dengan Sungai Lekso dan Sungai Lahor, melintasi Pegunungan Putri Tidur sisi selatan pada zaman sekarang. 

Dua sungai tersebut berada di wilayah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang, sama-sama melewati Waduk Lahor. Rute selanjutnya ialah Siddhabhawana, yang kemungkinan berada di sekitar Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, dikutip dari "Pararaton : Biografi Para Raja Singhasari - Majapahit".

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161026//ken_arok-5Ng3_large.jpg
Perlawanan Rakyat dan Laskar Ken Arok Mengguncang Tumapel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159858//ken_arok-s6tY_large.jpg
Upah Emas hingga Pengkhianatan, Perjanjian Gelap Ken Arok dan Mpu Gandring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157848//illustrasi_ken_arok-G2nD_large.jpg
Ken Arok dan Runtuhnya Kediri: Ketika Arogansi Raja Menjadi Titik Balik Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155610//ken_arok-zIZW_large.jpg
Rayuan Politik Ken Arok, Menarik Kaum Brahmana untuk Pisahkan Tumapel dari Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152231//kerajaan_singasari-FlNq_large.jpg
Mengenal Ritual Dua Tantra yang Bikin Raja Singasari Tewas saat Pesta Miras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150155//perang_kerajaan-OkHN_large.jpg
Momen Kekaisaran Cina Kirim Utusan ke Pulau Jawa yang Berujung Pemotongan Telinga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement