Mengenang Bripda M Ghalib, Polisi yang Tewas Diduga Ditembak Oknum TNI saat Gerebek Judi Sabung Ayam

BANDARLAMPUNG - Bripda M Ghalib Surya Ganta (23), satu dari tiga anggota Polres Way Kanan yang menjadi korban penembakan saat menggerebek lokasi perjudian sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan. Ia dikenal sebagai sosok yang aktif dan peduli sesama.

Hal tersebut disampaikan Qori, salah satu sahabat almarhum Ghalib saat ditemui di rumah duka, Selasa (18/3/2025).

"Almarhum ini baik dan cukup aktif sama kawan-kawan, dia sangat peduli dengan teman dan lingkungannya," ujar Qori.

Selain itu, Qori juga mengenal Bripda M Ghalib sebagai sosok yang kuat dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Terlebih, korban disebut baru sebulan terakhir ditinggalkan sang ayah.

"Karena saya kawan SMA jadi sudah jarang ketemu. Sebulan lalu (terakhir bertemu korban Bripda M Ghalib), ayah korban meninggal jadi ketemu terakhir di situ," kata dia.