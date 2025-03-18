Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Awas Hoax! Polri: Kabar soal Tilang Bisa Sita Kendaraan Tidak Benar

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |13:02 WIB
Awas Hoax! Polri: Kabar soal Tilang Bisa Sita Kendaraan Tidak Benar
Ilustrasi tilang (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membantah soal adanya aturan baru yang menyebut bahwa Polri bisa menyita kendaraan milik masyarakat saat penilangan. Informasi tersebut marak beredar di media sosial.

"Info yang beredar adalah tidak benar," kata Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso kepada wartawan, dikutip Selasa (18/3/2025).

Slamet menegaskan, tidak ada perubahan pada aturan tilang yang berlaku saat ini, dan semua prosedur tilang tetap mengacu pada peraturan yang sudah ada.

Sebagai informasi, kabar tentang aturan tilang terbaru itu ramai di media sosial X. Terlihat dari unggahan akun @tanyarlfes disebutkan bahwa kendaraan dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang mati selama dua tahun, akan disita dan datanya akan dihapus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hoax Tilang Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190979/polri-DNlv_large.jpg
Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, PBHI: Harus Persetujuan Menteri PANRB!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190041/kapolri-Xrlp_large.jpg
Kapolri Laporkan Penanganan Bencana Sumatera ke Presiden: 224 Ton Beras Dikirimkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190024/polri-K59Z_large.jpg
Pengamat Intelijen Sebut Perkap 10/2025 Tak Langgar Keputusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189412/polri-TtSy_large.jpg
Polri Luncurkan Layanan Pengaduan, Warga Bisa Lapor via WhatsApp!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188951/bencana_sumatera-sJIt_large.jpg
12 Ribu Personel Polri Diterjunkan di 3 Wilayah Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement