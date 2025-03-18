Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

554 WNI Korban Online Scam di Myanmar Disiksa hingga Diancam Organ Tubuhnya Dicopot

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |13:13 WIB
554 WNI Korban Online Scam di Myanmar Disiksa hingga Diancam Organ Tubuhnya Dicopot
Menko Polkam Budi Gunawan (Foto: Riana Rizkia/Okezone)
JAKARTA - Sebanyak 554 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban online scam di Myawaddy, Myanmar dipulangkan ke Indonesia hari ini, Selasa (18/3/2025). Selama di sana, mereka mendapatkan kekerasan hingga penyiksaan.

Hal itu disampaikan Menko Polkam Budi Gunawan saat Konferensi Pers di Bandara Soetta, Tangerang Banten. Selama di sana, kata dia, para WNI mengalami penyiksaan seperti pemukulan.

“Selama mereka bekerja di markas sindikat online scamming ini, para korban yang merupakan pekerjaan WNI telah mengalami berbagai tekanan, kekerasan fisik seperti pukulan dan penyetruman,” kata dia, Selasa.

Bahkan, kata dia, korban ada yang diancam salah satu organ tubuhnya akan dikeluarkan jika tidak memenuhi target. “Serta diancam akan di ambil organ tubuhnya manakala target yang diberikan oleh para bandar ini tidak bisa terpenuhi,” ujar dia.

Tak hanya itu, lanjut dia, paspor para korban juga diambil dan mereka dilarang untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga. “Sehingga dari indikasi-indikasi dan petunjuk yang ada ini sangat kuat bahwa adanya penyanderaan dalam jaringan mafia online scamming dalam skala yang besar atau masif ini,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
