Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Diautopsi, 3 Polisi Tewas Diduga Ditembak Oknum TNI Akan Langsung Dimakamkan

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |13:36 WIB
Usai Diautopsi, 3 Polisi Tewas Diduga Ditembak Oknum TNI Akan Langsung Dimakamkan
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko (Foto: Riana Rizkia/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tiga anggota Polres Way Kanan korban penembakan saat menggerebek lokasi perjudian sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung akan dimakamkan hari ini, Selasa 18 Maret 2025. 

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pemakaman digelar setelah jenazah ketiga anggota Polres itu selesai diautopsi.

"Hari ini akan dilakukan, telah dilakukan, sedang dilakukan ya autopsi di Polda Lampung Rumah Sakit Bhayangkara dan rencananya akan dilakukan pemakaman juga hari ini di kampung halamannya masing-masing," kata Trunoyudo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2025).

Truno memerinci, Anumerta Briptu M Ghalib Surya Ganta akam dimakamkan di kampung halamannya di Bandar Lampung. Kemudian, Anumerta AKP Lusiyanto dan Anumerta Aipda Petrus Aprianto di daerah Way Kanan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3190044/penembakan-fdnx_large.jpg
Penembakan Brutal di Australia, Kemlu Imbau WNI Tetap Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186417/penembakan-tIsJ_large.jpg
Pelaku Penembakan 2 Garda Nasional AS Ternyata Eks Agen CIA di Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541/pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523/bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349/penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239/viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement