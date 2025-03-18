Usai Diautopsi, 3 Polisi Tewas Diduga Ditembak Oknum TNI Akan Langsung Dimakamkan

JAKARTA - Tiga anggota Polres Way Kanan korban penembakan saat menggerebek lokasi perjudian sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung akan dimakamkan hari ini, Selasa 18 Maret 2025.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pemakaman digelar setelah jenazah ketiga anggota Polres itu selesai diautopsi.

"Hari ini akan dilakukan, telah dilakukan, sedang dilakukan ya autopsi di Polda Lampung Rumah Sakit Bhayangkara dan rencananya akan dilakukan pemakaman juga hari ini di kampung halamannya masing-masing," kata Trunoyudo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2025).

Truno memerinci, Anumerta Briptu M Ghalib Surya Ganta akam dimakamkan di kampung halamannya di Bandar Lampung. Kemudian, Anumerta AKP Lusiyanto dan Anumerta Aipda Petrus Aprianto di daerah Way Kanan.