HOME NEWS NASIONAL

KPK Setuju Prabowo Bangun Tahanan Koruptor di Pulau Terpencil: Tak Perlu Sediakan Makanan, Cukup Alat Pertanian

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |14:44 WIB
KPK Setuju Prabowo Bangun Tahanan Koruptor di Pulau Terpencil: Tak Perlu Sediakan Makanan, Cukup Alat Pertanian
KPK (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak setuju dengan pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto yang menyatakan akan membangun tahanan khusus koruptor di pulau terpencil dam terluar. 

"Saya sependapat bila Presiden membuat penjara di pulau yang terpencil dan terluar," kata Tanak saat dihubungi wartawan, Selasa (18/2/2025). 

Menurutnya, dengan begitu pihak terkait tidak perlu menyiapkan makanan. Ia menyebutkan, cukup menyediakan alat-alat yang dibutuhkan agar mereka bisa mengolah hasil bumi. 

"Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan tuk mereka, cukup sediakan alat pertanian, supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau di sawah tuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri," ucapnya. 

Lebih lanjut, Tanak menyebutkan adanya hukuman yang diperberat bagi koruptor dengan minimal 10 tahun kurungan badan. "Hukuman pelaku tindak pidana korupsi diperberat dengan hukuman badan minimal 10 tahun hingga hukuman seumur hidup," ujarnya.

"Harapan saya, dengan begitu, orang akan punya rasa takut untuk melakukan korupsi," sambungnya. 

 

