SPPG Polri di Pejaten Jaksel Bagikan 3.417 Porsi MBG ke Anak-Anak

JAKARTA - Sebanyak 3.417 anak di sekitar Pejaten, Jakarta Selatan (Jaksel) menerima makan bergizi gratis (MBG). Makanan tersebut diproduksi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pejaten yang berada di bawah pengelolaan Mabes Polri.

"Alhamdulillah, pada hari ini telah dilaksanakan launching empat SPPG prioritas yang juga telah ditandatangani PKS-nya dengan Pejabat PPK dan pengelola SPPG," ujar Irwasum Polri sekaligus Ketua Pelaksana Gugus Tugas MBG, Komjen Dedi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Selasa (18/3/2025).

Empat SPPG prioritas yang dimaksud ialah SPPG Pejaten dan Cipinang di bawah Mabea Polri, dan SPPG Banten serta Jawa Barat yang dikelola masing-masing Polda. Kembali ke SPPG Pejaten, MBG disalurkan ke berbagai sekolah, termasuk SDN 01 Jati Padang, SD, SMP, SMA, dan SMK Bhayangkari, MI Al-Hikmah, serta posyandu di sekitar lokasi SPPG.

"Polri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program MBG yang dicanangkan pemerintah. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Polri membangun 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) prioritas, yang terdiri dari 2 SPPG di Mabes Polri dan 16 lainnya di jajaran Polda," ujar Dedi.

Polri juga meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta komitmen pembangunan SPPG di 14 Polda lainnya. Komjen Dedi berharap langkah ini menjadi tanda maksimalisasi implementasi program MBG.

"Kami berharap program ini dapat berkontribusi dalam pembangunan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045," tambahnya.

Polri menyebut dengan langkah ini, perannya tidak hanya sebagai pemelihara kamtibmas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional. Khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas gizi masyarakat.