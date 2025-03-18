Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jangan Sampai Salah! Ini Akun Media Sosial BIN yang Baru

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |15:05 WIB
JAKARTA -  Badan Intelijen Negara (BIN) kembali meluncurkan akun media sosial resminya di berbagai platform media. Akun baru ini diharapkan dapat menangkal hoaks maupun disinformasi.

Deputi Komunikasi dan Informasi BIN, Idham Malik mengatakan bahwa peluncuran media sosial lembaga telik sandi itu  untuk mendekatkan dengan masyarakat.

“Peluncuran akun media sosial ini merupakan langkah strategis kami, untuk lebih dekat dengan masyarakat luas dalam bingkai NKRI,” ujar Idham di Jakarta, Selasa, (18/3/2025).

Akun resmi yang diperkenalkan dalam peluncuran ini meliputi Instagram (@officialbin_ri), YouTube (OfficialBIN_RI), Threads (@officialbin_ri), Twitter/X (@OfficialBIN_RI), dan TikTok (OfficialBIN_RI).

Lebih lanjut ditambahkan, kehadiran akun Medsos BIN memiliki nilai strategis, sebagai sarana literasi kepada masyarakat untuk mencegah disinformasi.

“Kehadiran BIN di dunia digital merupakan wujud komitmen kami untuk semakin dekat dengan masyarakat, memberikan informasi dan literasi yang kuat, serta menangkal hoaks maupun disinformasi yang berpotensi mengganggu kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.

Lebih dari sekadar sarana penyebaran informasi, akun media sosial ini diharapkan menjadi wadah interaksi yang lebih aktif dengan masyarakat.

 

