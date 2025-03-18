Istana Tegaskan Kabar Mundurnya Sri Mulyani Jadi Menkeu Hoaks

Presiden Prabowo Subianto Saat Bertemu Sri Mulyani. Foto: Dok IST.

JAKARTA - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hariqo Satria Wibawa menegaskan kabar mundurnya Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan (Menkeu) adalah hoaks atau tidak benar.

Penegasan Hariqo ini diunggah lewat akun Instagram resmi Presidential Communication Office (PCO).

"Kami ingin menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai kemunduran diri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah tidak benar, alias hoaks," kata Hariqo dikutip, Selasa (18/3/2025).

Hariqo pun menegaskan hingga saat ini, tidak ada satu pun ada pernyataan resmi terkait mundurnya Sri Mulyani. Dia juga mengatakan Sri Mulyani masih melaksanakan tugas sebagai menteri Kabinet Merah Putih hingga saat ini.

"Ibu Sri Mulyani sampai saat ini masih bertugas dan menjalakan tanggung jawabnya sebagai Menteri Keuangan," tegasnya.