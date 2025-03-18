Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Targetkan Pengumpulan Zakat Naik 10%, Kemenag: Entaskan Kemiskinan dan Sejahterakan Umat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |15:22 WIB
JAKARTA -  Kementerian Agama RI menargetkan peningkatan pengumpulan zakat nasional sebesar 10% pada 2025. Saat ini,  zakat yang terkumpul mencapai Rp42 triliun, namun angka itu masih jauh dari potensi maksimal yang diperkirakan lebih dari Rp327 triliun.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, mengatakan, peningkatan pengumpulan zakat harus menjadi agenda bersama untuk memperkuat kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan umat.

“Kita harus memiliki semangat yang lebih kuat dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Tahun ini, kita targetkan kenaikan minimal 10% dari angka sebelumnya,” ujar Abu dalam Training of Facilitator (ToF) Pembinaan Lembaga Zakat dan Wakaf di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Dijelaskannya, optimalisasi zakat tidak hanya berfokus pada jumlah yang terkumpul, tetapi juga efektivitas distribusinya.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam penyaluran zakat agar lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya.

“Dengan DTSEN, kita bisa memastikan zakat benar-benar sampai kepada mereka yang berhak, tanpa terjadi tumpang tindih dengan program bantuan pemerintah lainnya,” jelasnya.

Selain itu, Abu menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat harus terus dijaga. Transparansi dan akuntabilitas, menurutnya, menjadi faktor utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat.

“Jika masyarakat percaya bahwa zakat dikelola dengan baik dan transparan, mereka akan semakin terdorong untuk menyalurkannya melalui lembaga resmi,” katanya.

Abu juga mendorong lembaga zakat untuk berinovasi dalam penghimpunan zakat, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital agar lebih mudah diakses masyarakat.

 

1 2 3
      
