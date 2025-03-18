Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2 Menteri Prabowo Datangi Gedung KPK, Ada Apa?

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |15:33 WIB
2 Menteri Prabowo Datangi Gedung KPK, Ada Apa?
Ilustrasi KPK. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/3/2025). Mereka akan menemui pimpinan Lembaga Antirasuah. 

Pantauan di lokasi, Menteri PKP yang karib disapa Ara tiba di lokasi terlebih dahulu sekitar pukul 14.03 WIB. Ia datang dengan menggunakan kendaraan pabrikan Eropa dan mengenakan batik. 

"Nanti ya, habis pertemuan ya," kata Ara saat ditanya tujuannya ke Kantor KPK. 

Tak lama berselang, Mensos yang karib disapa Gus Ipul tiba pada pukul 14.23 WIB dengan mengenakan mobil sedan dan mengenakan batik dan berpeci. 

Gus Ipul menjelaskan, ia bersama Ara akan menemui pimpinan KPK untuk membahas data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). 

"Saya sama dengan kepala BPS, sama Pak Ara, lagi diskusi aja soal data-data DTSEN, yang baru, soal data bagi pakainya, untuk konsultasi aja dulu," ungkap Gus Ipul. 

Hingga berita ini ditulis, pertemuan masih berlangsung.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179202/menas-bta8_large.jpg
KPK Telusuri Dugaan Menas Erwin Beli Rumah Mewah dengan Uang Hasil Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179041/budi-mtQ7_large.jpg
KPK Sita Uang dalam Valuta Asing saat Periksa Biro Haji di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178893/rudy-KBpy_large.jpg
Berkas Lengkap, KPK Segera Sidangkan Bos Tambang Rudy Ong Terkait Korupsi IUP Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178451/sherly_tjoanda_laos-gGSc_large.jpg
Gubernur Sherly Tjoanda Sambangi KPK, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177872/yudi-sHfU_large.jpg
Yudi Purnomo Tolak Kembali ke KPK, Pilih Jadi Kritikus Tajam dari Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177533/budi-It1s_large.jpg
KPK Telisik Kesaksian Gubernur Kalbar Ria Norsan Dalam Kasus Korupsi Jalan Mempawah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement