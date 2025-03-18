2 Menteri Prabowo Datangi Gedung KPK, Ada Apa?

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/3/2025). Mereka akan menemui pimpinan Lembaga Antirasuah.

Pantauan di lokasi, Menteri PKP yang karib disapa Ara tiba di lokasi terlebih dahulu sekitar pukul 14.03 WIB. Ia datang dengan menggunakan kendaraan pabrikan Eropa dan mengenakan batik.

"Nanti ya, habis pertemuan ya," kata Ara saat ditanya tujuannya ke Kantor KPK.

Tak lama berselang, Mensos yang karib disapa Gus Ipul tiba pada pukul 14.23 WIB dengan mengenakan mobil sedan dan mengenakan batik dan berpeci.

Gus Ipul menjelaskan, ia bersama Ara akan menemui pimpinan KPK untuk membahas data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).

"Saya sama dengan kepala BPS, sama Pak Ara, lagi diskusi aja soal data-data DTSEN, yang baru, soal data bagi pakainya, untuk konsultasi aja dulu," ungkap Gus Ipul.

Hingga berita ini ditulis, pertemuan masih berlangsung.

(Puteranegara Batubara)