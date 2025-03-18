Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Polisi Tewas Ditembak, Menko Polkam Pastikan Soliditas TNI-Polri Masih Terjaga

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |18:40 WIB
3 Polisi Tewas Ditembak, Menko Polkam Pastikan Soliditas TNI-Polri Masih Terjaga
Menko Polkam Budi Gunawan (Foto: Riyan Rizki Roshali/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan memastikan bahwa soliditas antara TNI-Polri masih terjaga usai adanya dugaan keterlibatan oknum TNI di balik tewasnya tiga anggota Polres Way Kanan saat menggerebek lokasi judi sabung ayam. Ketiga polisi itu tewas diduga ditembak.

“Saya pastikan bahwa untuk soliditas TNI-Polri sampai dengan saat ini masih terjaga,” kata Budi Gunawan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Selasa (18/3/2025).

Budi Gunawan memastikan, langkah-langkah penguatan dalam hal sinergi dan kolaborasi soliditas antara TNI-Polri akan terus dilakukan. “Ini akan ditularkan terus kepada seluruh daerah. Makanya, kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh ditoleransi lagi,” ujar dia.

Mantan Kepala BIN itu menegaskan, harus ada hukuman tegas terhadap oknum-oknum yang bisa mengganggu soliditas dan program pemerintah ke depan.

“Harus tindak tegas karena oknum-oknumnya ini bisa menyebabkan hal-hal yang mengganggu soliditas dan program pemerintah ke depan,” tuturnya.

 

Telusuri berita news lainnya
