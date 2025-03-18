Kapolri dan Panglima TNI Sepakat Investigasi dan Usut Tuntas Kasus 3 Polisi Ditembak di Lampung

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sepakat untuk mengusut tuntas kasus penembakan tiga anggota Polsek Negara Batin, Way Kanan, Lampung, yang diduga dilakukan oleh oknum TNI saat menggerebek judi sabung ayam.

"Hari ini Pak Kapolda dan Danrem sedang melakukan kegiatan investigasi. Saya dan Pak Panglima tentunya sama, kita sudah sepakat untuk sama-sama melakukan proses investigasi dan menuntaskan hal-hal yang ditemukan di lapangan," kata Sigit di Banten, Selasa (18/3/2025).

Terkait hal ini, Sigit kembali mengingatkan kepada seluruh personel Kepolisian di Indonesia untuk tetap bekerja dengan baik dan selalu menjaga keselamatan diri ketika menjalankan tugas.

"Yang jelas tentunya kita selalu dorong dan ingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik dengan penuh semangat, hati-hati," ujar Sigit.

Selain itu, Sigit menekankan, TNI dan Polri tetap menjaga sinergisitas dan soliditas. Hal itu dilakukan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat Indonesia.

"Dan selalu menjaga sinergitas dan soliditas untuk kepentingan rakyat," ucap Sigit.

Tiga anggota polisi yang meninggal dunia itu adalah Inspektur Satu (Iptu) Lusiyanto, Brigadir Kepala (Bripka) Petrus Apriyanto, dan Brigadir Dua (Bripda) Ghalib Surya Ganta.

(Puteranegara Batubara)