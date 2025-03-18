Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tudingan Jokowi Cawe-cawe Kembali Mencuat! Saksikan Selengkapnya Malam Ini di Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono, Guntur Romli, Ray Rangkuti, Immanuel Ebenezer dan Para Narasumber Kredibel Lainn

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |18:07 WIB
Tudingan Jokowi Cawe-cawe Kembali Mencuat! Saksikan Selengkapnya Malam Ini di Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono, Guntur Romli, Ray Rangkuti, Immanuel Ebenezer dan Para Narasumber Kredibel Lainn
Mantan Presiden Joko Widodo. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Isu politik Tanah Air kembali memanas! Mantan Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya. Setelah sekian lama memilih diam saat difitnah, dicela, dan dijelek-jelekkan, kini Jokowi menegaskan bahwa kesabarannya ada batasnya. 

Dalam episode terbaru Rakyat Bersuara “Cawe-Cawe Kasus, Jokowi: Saya Ada Batasnya!” bersama Aiman Witjaksono, Guntur Romli, Ray Rangkuti, Immanuel Ebenezer dan para narasumber kredibel lainnya akan kembali membahas pernyataan tegas Jokowi dan membongkar spekulasi yang berkembang. 

Dimana Jokowi menyampaikan komentar soal tudingan dari politisi PDIP PDIP Deddy Yevri Sitorus yang menyebut ada seseorang yang datang meminta agar pemecatan Jokowi dari PDIP dibatalkan. Benarkah tudingan bahwa Jokowi cawe-cawe dalam berbagai keputusan politik? Atau justru ini bagian dari manuver politik untuk menggeser perhatian publik?.

Para narasumber kompeten akan hadir diantaranya, Guntur Romli-Politisi PDI Perjuangan, Ray Rangkuti-Pengamat Politik, Roy Suryo-Pakar IT/ Telematika,  Immanuel Ebenezer-Ketum Jokowi Mania, Yudi Purnomo Harahap-Eks Penyidik KPK dan Mardiansyah Semar-Ketum Rampai Nusantara untuk mengupas tuntas isu ini dari berbagai sudut pandang. Apa pendapat masyarakat tentang sikap Jokowi yang kini lebih vokal?

Saksikan selengkapnya dalam Rakyat Bersuara Malam Ini “ Cawe-Cawe Kasus, Jokowi: Saya Ada Batasnya!” Pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews.

(Puteranegara Batubara)

      
