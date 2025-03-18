Gempa M4,8 Guncang Sukabumi Jabar, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,8 mengguncang Sukabumi, Jawa Barat, Selasa 18 Maret 2025, pukul 17.41WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 54 km Tenggara Kota Sukabumi Jawa Barat, pada kedalaman 83 Kilometer di lokasi 7.38 Lintang Selatan dan 107.10 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.8, 18-Mar-2025 17:41:05WIB, Lok:7.38LS, 107.10BT (54 km Tenggara KOTA-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:83 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

(Arief Setyadi )