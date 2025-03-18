Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,8 Guncang Sukabumi Jabar, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |18:11 WIB
Gempa M4,8 Guncang Sukabumi Jabar, Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA Gempa dengan kekuatan M4,8 mengguncang Sukabumi, Jawa Barat, Selasa 18 Maret 2025, pukul 17.41WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami. 

Sementara itu, pusat gempa berada di 54 km Tenggara Kota Sukabumi Jawa Barat, pada kedalaman 83 Kilometer di lokasi 7.38 Lintang Selatan dan 107.10 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.8, 18-Mar-2025 17:41:05WIB, Lok:7.38LS, 107.10BT (54 km Tenggara KOTA-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:83 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Sukabumi BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202/gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179/gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191088/gempa-mCEq_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Morowali Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190824/gempa-JosH_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Sulawei Utara, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190803/gempa-xVjM_large.jpg
Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189836/gempa-wfQj_large.jpg
Gempa Magnitudo 5 Guncang Boven Digoel Papua Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement