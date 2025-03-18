Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BPKH: Program Berkah Ramadhan 2025 Wujud Transparansi dan Amanah

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |19:14 WIB
JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan berbagai kegiatan Ramadhan 2025. Kegiatan tersebut bertajuk "Berkah Ramadan BPKH 1446 H / 2025 M: Menebar Manfaat, Menguatkan Umat" di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Program ini merupakan wujud komitmen BPKH untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat melalui berbagai program Kemaslahatan selama bulan suci Ramadan.

Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah Nazaroedin mengatakan, setiap dana yang dikelola BPKH harus memberikan dampak sosial yang luas, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun dukungan terhadap kegiatan kemaslahatan umat.

"Seluruh program yang kami jalankan ini adalah wujud transparansi dan amanah dalam pengelolaan dana. Agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak oleh masyarakat," ujar Firmansyah, Selasa (18/3/2025).

Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan program ini mencakup 13 kegiatan, mulai dari distribusi mushaf Al-Quran (termasuk mushaf khusus untuk penyandang disabilitas), buka puasa bersama, pembagian sembako, hingga Pelatihan masjid dan revitalisasi masjid.

"Selain mengelola dana haji, BPKH juga mendistribusikan hasil investasi dan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) untuk kemaslahatan umat," ujar Fadlul.

Menteri Agama Nasaruddin Umar, mengapresiasi kontribusi BPKH dalam penguatan umat melalui program-program yang terukur dan pengelolaan keuangan haji dan Dana Abadi Umat yang transparan dan akuntabel. Ia berharap BPKH terus berkolaborasi dengan lembaga lain untuk meningkatkan potensi umat.

"Kita bersyukur pemerintah RI membentuk suatu badan khusus yang berkonsentrasi untuk menghimpun, mendayagunakan, menyalurkan dan serta mengelola mengembangkan, mendayagunakan dana haji yang cukup besar ini seterusnya akan digunakan untuk penguatan umat disamping untuk memberikan kontribusi terhadap jemaah-jemaah haji yang menurut ketentuan yang telah disepakati bersama," kata Menag.

 

Halaman:
1 2 3
      
