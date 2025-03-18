Saksikan Morning Zone Tips Cerdas Atur THR Lebaran 2025, Rabu 19 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

JAKARTA – Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan sudah dimulai pada Senin, 17 Maret 2025. Sementara, untuk karyawan swasta atau pekerja/buruh perusahaan, diberikan paling lambat H-7 Lebaran 2025 atau sekitar tanggal 24 Maret 2025 (jika Idul Fitri 2025 jatuh pada 31 Maret 2025).

Pekerja yang mendapatkan THR Lebaran harus pintar-pintar mengalokasikan uang THR agar tidak numpang lewat. Pasalnya beberapa harga pangan hingga komoditas juga naik selama Ramadan, sehingga akan menguras kantong lebih dalam.

THR idealnya dibagi menjadi tiga bagian prioritas, pertama adalah THR yang memang diperuntukkan kebutuhan hari raya Lebaran, THR yang dialokasikan untuk membayar utang dan THR yang digunakan untuk investasi.

THR untuk keperluan pengeluaran memang sangat penting untuk diatur. Seusai namanya, jangan sampai THR justru habis tidak terlihat entah ke mana sebelum Lebaran. Mengalokasikan dana THR untuk keperluan membayar utang. Sebab hal tersebut penting untuk didahulukan.

