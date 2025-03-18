Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Morning Zone Tips Cerdas Atur THR Lebaran 2025, Rabu 19 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |19:18 WIB
Saksikan Morning Zone Tips Cerdas Atur THR Lebaran 2025, Rabu 19 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
Saksikan Morning Zone Tips Cerdas Atur THR Lebaran 2025
A
A
A

JAKARTA – Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan sudah dimulai pada Senin, 17 Maret 2025. Sementara, untuk karyawan swasta atau pekerja/buruh perusahaan, diberikan paling lambat H-7 Lebaran 2025 atau sekitar tanggal 24 Maret 2025 (jika Idul Fitri 2025 jatuh pada 31 Maret 2025).

Pekerja yang mendapatkan THR Lebaran harus pintar-pintar mengalokasikan uang THR agar tidak numpang lewat. Pasalnya beberapa harga pangan hingga komoditas juga naik selama Ramadan, sehingga akan menguras kantong lebih dalam.

THR idealnya dibagi menjadi tiga bagian prioritas, pertama adalah THR yang memang diperuntukkan kebutuhan hari raya Lebaran, THR yang dialokasikan untuk membayar utang dan THR yang digunakan untuk investasi.

THR untuk keperluan pengeluaran memang sangat penting untuk diatur. Seusai namanya, jangan sampai THR justru habis tidak terlihat entah ke mana sebelum Lebaran. Mengalokasikan dana THR untuk keperluan membayar utang. Sebab hal tersebut penting untuk didahulukan.

Saksikan Morning Zone edisi Rabu 19 Maret 2025 yang membahas secara lengkap Tips Cerdas Atur THR Lebaran 2025, bersama  narasumber Perencana Keuangan Mohamad Andiko dan Redaktur Okezone.com Feby Novalius, yang dipandu Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.com

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187613//bonus_dan_thr-5u8B_large.png
Apakah Bonus Tahunan Sama dengan THR? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187534//rupiah-ftsT_large.png
Kapan THR Natal 2025 Bagi Pegawai Swasta dan BUMN Bakal Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169411//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-BZ5q_large.jpg
KPK Dalami Dugaan THR Pegawai Direktorat PPTKA dari Agen TKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164529//jelita_jely-c6ZG_large.JPG
5 Fakta Menarik Jelita Jely, Penyanyi Bersuara Imut Bak Bayi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3164019//rita_nasution-zbiv_large.JPG
Viral Jargon Hanya Rp120 Miliar, Rita Nasution Ceritakan Awal Mula Terjun ke Dunia Properti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163932//anneth-sR8j_large.JPG
Riders Gen Z Ala Anneth Delliecia, dari Kopi Sampai Matcha Wajib Ada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement