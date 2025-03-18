Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Utusan Khusus Presiden Palestina Kirim Surat ke Prabowo, Apa Isinya?

Binti Mufarida, Jurnalis - Selasa, 18 Maret 2025 | 20:40 WIB
Utusan Khusus Presiden Palestina Kirim Surat ke Prabowo, Apa Isinya?
Utusan Khusus Presiden Palestina Kirim Surat ke Prabowo. Foto: Dok BPMI Setpres.
JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Palestina, Mahmoud Al-Habbash bertemu Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/3/2025). Dalam pertemuan itu, Al-Habbash menyerahkan surat khusus dari Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Surat tersebut berisi pesan terkait hubungan bilateral antara Indonesia dan Palestina, serta situasi terkini yang dihadapi rakyat Palestina.

"Kami membawa surat khusus dari Presiden Palestina, Presiden Mahmoud Abbas, kepada Yang Mulia Presiden Indonesia mengenai hubungan bersama antara Indonesia dan Palestina, dan mengenai isu Palestina secara umum, terutama situasi buruk di Palestina di bawah agresi Israel yang terus berlanjut, bahkan diperbarui pagi ini, seperti yang Anda ketahui," kata Al-Habbash dalam keterangannya.

Pada kesempatan itu, Al-Habbash mengatakan Pemerintah Palestina menegaskan kepercayaannya terhadap Indonesia sebagai salah satu negara yang selalu konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. 

"Kami mempercayai Indonesia, kami mempercayai posisi Indonesia mengenai perjuangan Palestina. Kami yakin bahwa pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia akan terus mendukung Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan Palestina, Insya Allah," ujar Al-Habbash.

 

