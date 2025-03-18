Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Buka Puasa Bersama Tokoh Ulama Banten, Pererat Silaturahmi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |22:21 WIB
Kapolri Buka Puasa Bersama Tokoh Ulama Banten, Pererat Silaturahmi
Kapolri Buka Puasa Bersama Tokoh Ulama Banten, Pererat Silaturahmi (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah pejabat utama Mabes Polri menggelar acara buka puasa bersama para tokoh ulama dan elemen masyarakat Banten.  

"Kegiatan buka puasa bersama ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi dengan para Ulama dan para Tokoh Masyarakat yang ada di wilayah hukum Polda Banten," ujar Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto, Selasa (18/3/2025). 

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri turut menyerahkan bingkisan kepada anak yatim dan tokoh agama setempat. 

Kabid Humas menjelaskan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini dilaksanakan pasca-peresmian Balai Latihan Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) Polda Banten. 

"Poliran adalah salah satu Program unggulan Bapak Kapolda Banten sekaligus sebuah inisiatif strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah pengangguran di wilayah hukum Polda Banten," ujar Kabid Humas.

Kabid Humas menyatakan Balai Poliran merupakan tempat yang sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga kerja produktif yang siap disalurkan ke perusahaan-perusahaan mitra. 

 

Halaman:
1 2
      
