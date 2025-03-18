Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Surat Kenaikan Pangkat 3 Polisi Gugur saat Gerebek Sabung Ayam Diantar ke Pihak Keluarga

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |22:45 WIB
Surat Kenaikan Pangkat 3 Polisi Gugur saat Gerebek Sabung Ayam Diantar ke Pihak Keluarga
Surat Kenaikan Pangkat 3 Polisi Gugur saat Bubarkan Sabung Ayam Diantar ke Pihak Keluarga (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri memberi kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) anumerta kepada Kapolsek Nagara Batin Way Kanan AKP Anumerta Lusiyanto, Aipda Anumerta Petrus Apriyanto dan Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta, yang gugur ditembak saat menggerebek sabung ayam di Way Kanan, Lampung. 

Surat petikan keputusan gugur dan KPLB anumerta tersebut diantarkan langsung oleh Kepala Biro Perawatan Personel (Karo Watpers) SSDM Polri Brigjen Budhi Herdi Susianto, Selasa (18/3/2025).

Karo Watpers SSDM Polri Brigjen Budhi menghadiri pemakaman Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta di Lampung. Dia menyerahkan surat dari Mabes Polri tersebut.

Upacara pemakaman secara kedinasan diawali dengan tembakan salvo yang diarahkan ke udara. Upacara ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Lampung Brigjen Ahmad Ramadhan.

Jenazah Briptu (Anumerta) Ghalib dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Way Kandis, Bandar Lampung. Makam Ghalib ditempatkan di samping makam sang ayah.

Briptu Anumerta M. Ghalib Surya Ganta adalah putra kedua dari dua bersaudara. Ayah dari Briptu Ghalib meninggal dunia tepat sebulan lalu.

Diketahui sebelumnya, penembakan maut itu terjadi di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung pada Senin 17 Maret 2025, pukul 16.50 WIB. Ketiganya ditembak oleh oknum TNI AD saat hendak menindak judi sabung ayam.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
