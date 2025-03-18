Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Pengkondisian Vonis Ronnald Tannur, Ahli: Tak Dissenting Opinion Bukan Berarti Terlibat Suap

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |23:48 WIB
Sidang Pengkondisian Vonis Ronnald Tannur, Ahli: Tak Dissenting Opinion Bukan Berarti Terlibat Suap
Sidang Pengkondisian Vonis Ronnald Tannur, Ahli: Tak Dissenting Opinion Bukan Berarti Terlibat Suap (Foto : Okezone/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Hakim yang tak menyatakan dissenting opinion dalam menjatuhkan putusan perkara tidak bisa langsung disimpulkan sebagai dasar keterlibatan penerimaan suap

Hal itu sebagaimana disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga (Unair), Nur Basuki Minarno saat menjadi saksi ahli dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi vonis bebas Gregorius Ronald Tannur

Dalam sidang tersebut, duduk sebagai terdakwa Heru Hanindyo yang merupakan satu dari tiga pihak yang dimintai pertanggungjawaban. 

"Jadi tidak bisa dengan putusan itu bulat, tidak ada dissenting opinion dianggap orang yang tidak menerima suap itu dianggap turut serta melakukan perbuatan suap, tidak bisa seperti itu," kata Basuki di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/3/2025). 

Basuki menjelaskan, mesti ada beberapa unsur untuk membuktikan keterlibatannya. Ia mencontohkan adanya meeting of minds serta kerjasama secara fisik di dalam melaksanakan perbuatan. 

Basuki menjelaskan, dalam konteks penerimaan suap, unsur meeting of mind yakni adanya dorongan pemberian uang atau suap. 

"Kalau mereka yang memutus yang kebetulan sama pendapatnya anggota yang lain tidak bisa serta merta yang tidak menerima itu dianggap sebagai pihak yang menerima, karena berangkatnya berbeda, ini berangkatnya karena suap, ini berangkatnya karena sesuai fakta hukum yang ada," ujarnya. 

Basuki melanjutkan, mengenai hal-hal yang dapat menjadi tolok ukur dalam melihat putusan hakim terpengaruh sesuatu. Ia menyebutkan, salah satunya yakni putusan tersebut tak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. 

"Artinya tidak dilihatnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu karena dipengaruhi adanya suap. Jadi yang paling mudah itu tadi," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177673//prabowo-VIPn_large.jpg
Ada yang Nekat Mau Suap Prabowo Rp16 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177606//hashim-71ME_large.jpg
Cerita Hashim, Ada yang Telepon Prabowo Mau Sogok Rp25 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177600//hashim-TQqy_large.jpg
Cerita Hashim Ditelepon Prabowo Dapat Tawaran Uang Sogok USD1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173156//tang-M9k3_large.jpg
Vonis Mati Mantan Menteri Pertanian Tang Renjian karena Terima Suap Rp627 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164668//suap-H1O0_large.jpg
Breaking News! Eks Ketua PN Surabaya Divonis 7 Tahun Penjara Terkait Ronald Tannur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163710//pemerintah-Ri46_large.jpg
John Kei hingga Ronald Tannur Dapat Remisi HUT ke-80 RI, Ini Daftar Lengkapnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement