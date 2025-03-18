Longsor di Bogor Selatan, Dua Lansia Dilarikan ke Rumah Sakit

Longsor di Bogor Selatan, Dua Lansia Dilarikan ke Rumah Sakit (Foto Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Tanah longsor terjadi di Kelurahan Rangga Mekar, RT4/05, Bogor Selatan, Bogro, Jawa Barat pada Senin (16/3/2025) malam. Hal itu sebagaimana dilaporkan akun instagram @bogor24update.

"Dua orang luka akibat tertimpa reruntuhan," tulis keterangan dalam unggahan yang dimaksud.

Disebutkan, lokasi longsor tersebut berdekatan dengan kantor kelurahan setempat.

Dua orang yang terluka merupakan lansia berumur 63 (wanita) dan 70 (laki-laki) tahun. Keduanya kemudian dilarikan ke RS UMMI.

"Keduanya saat ini sedang penanganan medis,"

Dalam video tersebut, hujan dengan intensitas rendah atau gerimis masih melanda. Bukan hanya di Bogor, hujan juga melanda daerah Jabodetabek lainnya.



(Angkasa Yudhistira)