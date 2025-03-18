3 Warga Cileungsi Tersambar Petir saat Asyik Main Handphone

BOGOR - Tiga warga Cileungsi, Kabupaten Bogor dikabarkan tersambar petir. Dua dari tiga orang tersebut dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

Kanit Reskrim Polsek Cileungsi Iptu Ari Badaw mengatakan kedua orang itu tersambar petir ketika berada di sebuah pos sambil bermain handphone.

"Awalnya duduk bertiga, mainan handphone. Terus ada petir kena pantatnya," kata Ari kepada wartawan, Senin (17/3/2024).

Kata dia, nyawa ketiga orang tersebut masih selamat. Namun, dua orang harus dilarikan ke rumah sakit.

"Ada di RSUD dua-duanya (korban), yang satu gak kenapa-kenapa," jelasnya.

Saat ini, tambah Ari, pihaknya masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan lainnya untuk mengetahui lebih rinci kronologi kejadian tersebut.

"Saya juga belum tahu (pasti) kronologinya gimana, cuma saya sampaikan tidak ada yang meninggal," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)