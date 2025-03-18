Hujan Deras dan Puting Beliung, 10 Perjalanan Kereta Sempat Terhenti

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta meminta maaf atas adanya gangguan perjalanan KA di di KM 34+200 lintas antara Stasiun Cikarang - Stasiun Tambun pada Senin (17/3/2025). Perjalanan KA baik hulu dan hilir terpaksa berhenti akibat jaringan Listrik Aliran Atas (LAA) menjuntai di jalur KA.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendri Wintoko, pun menyampaikan permohonan maaf langsung atas gangguan tersebut. Lebih lanjut, atas dasar faktor keselamatan, maka perjalanan KA terpaksa melakukan Berhenti Luar Biasa (BLB) di stasiun terdekat.

"Gangguan di jalur KA ini mengakibatkan beberapa perjalanan KA mengalami keterlambatan," jelas Ixfan dalam keterangan resminya.

Ixfan menjelaskan dugaan sementara, kejadian ini dipengaruhi oleh hujan deras dan angin puting beliung yang melanda wilayah tersebut. Dia mengatakan bahwa pada Pukul 21.06 WIB, petugas LAA segera dikoordinasikan untuk menangani kejadian ini.

“Pukul 21.35 WIB, sejumlah KA yang terdampak di jalur tersebut dihentikan sementara menunggu informasi lebih lanjut. Pukul 21.40 WIB, jalur hulu Tambun – Cikarang dinyatakan aman oleh petugas LAA. Pukul 22.10 WIB, tegangan LAA di jalur hilir Cikarang – Tambun dimatikan untuk proses perbaikan yang masih berlangsung,” jelasnya.

Berikut adalah 10 perjalanan KA yang terdampak:

Jalur Hulu:

1. KA 144 Madiun Jaya (59 menit),

2. KA 48 Taksaka (55 menit),

3. KA 164 Gumarang (43 menit),

4. KA 76 Mataram (40 menit),

5. KA 150 Singasari (29 menit),

6. KA 120 Gunung Jati (18 menit), serta

7. KA 92 Jayabaya dan KA 64 Manahan (durasi keterlambatan masih dikonfirmasi).